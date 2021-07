ufficiale Milan femminile, Vitale annuncia l'addio. Nel futuro ci sarà la Fiorentina

Attraverso un post sul proprio sito ufficiale Francesca Vitale, difensore classe '92, ha annunciato l'addio al Milan e a Milano, la città in cui è nata e dove ha sempre vissuto tranne che per la breve esperienza al Tacoma negli USA. Nel futuro della calciatrice dovrebbe esserci la Fiorentina.

"Ho iniziato a giocare a calcio con i colori rossoneri, sono cresciuta e ho sempre sperato di poter indossare la maglia dell’AC Milan e della mia città trasformando la mia più grande passione nel mio lavoro. Ho indossato la maglia rossonera con orgoglio cercando di onorarla ad ogni partita, perché il Milan è questo. Due anni intensi, un bellissimo percorso che dal primo giorno ho sperato durasse il più a lungo possibile ma nella vita come nel calcio non sempre tutto va come vorremmo. Arriva però il momento in cui ti fermi e capisci che è tempo di iniziare un nuovo percorso. (...) Si chiude un capitolo nel quale ho cercato di dare tutta me stessa, quando non arrivavano le gambe ho provato a metterci il cuore. Ho lavorato per migliorarmi e ho trovato forze che non sapevo neanche di avere. Adesso è il momento di andare avanti, porterò con me i vostri insegnamenti, senza dimenticare nulla, utilizzando ogni esperienza vissuta per essere più forte in futuro. Ciao Milano, sarai sempre la mia città. Ciao Milan, rimarrai sempre una parte bellissima della mia vita".