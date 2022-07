ufficiale Salvatori Rinaldi saluta il Pomigliano: ha firmato con la Ternana in Serie B

vedi letture

Deborah Salvatori Rinaldi non proseguirà l'avventura con il Pomigliano in Serie A. L'attaccante classe '91, autrice di tre reti in 19 presenze con il club campano nella passata stagione, si è infatti trasferita in Serie B per vestire la maglia dell'ambiziosa Ternana.