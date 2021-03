UWCL, i risultati del ritorno degli ottavi: passano tutte le big. E domani tocca alla Fiorentina

Non sono arrivate sorprese dalle gare di ritorno dei quarti di finale di Women’s Champions League. Tutte le favorite della vigilia infatti hanno passato il turno accedendo ai quarti di finale dove attenderanno le vincenti di Fiorentina-Manchester City (in programma domani) e Sparta Praga-PSG (in programma il 17). La gara più equilibrata è stata quella di Monza fra Atletico Madrid e Chelsea finita 1-1, mentre il Lione ha tremato solo nei primi minuti sul campo del Brondby regolando poi le danesi per 3-1. Vittorie senza problemi invece per il Wolfsburg, che bissa il 2-0 dell’andata contro il LSK Kvinner, il Barcellona, 5-0 in casa del Fortuna Hjorring, e Bayer Monaco, 3-0 sul BIIK-Kazygurt. Passa il turno infine il Rosengard che dopo il pareggio casalingo va a vincere in casa del St. Polten per 2-0.

Questo il quadro delle gare di ritorno degli ottavi di UWCL

Atletico Madrid-Chelsea (and. 0-2) 1-1 (90° Laurent; 77° rig. Mjelde)

Brondby-Lione (and. 0-2) 1-3 (11° Christiansen; 32° Parris, 42° Malard, 50° rig. Renard)

LSK Kvinner-Wolfsburg (and. 0-2) 0-2 (43° aut. Gausdal, 45° Engen)

Fortuna Hjorring-Barcellona (and. 04) 0-5 (36°, 49° Bonmati, 55° rig. Caldentey, 78° Oshoala, 86° Torrejon)

Bayern Monaco- BIIK-Kazygurt (and. 6-1) 3-0 (2° rig. Magull, 35° Boye Sorensen, 60° rig. Lohmann)

St. Polten-Rosengard (and. 2-2) 0-2 (26° Berglund, 42° Larsson)

Giovedì 11 marzo

Fiorentina-Manchester City (and. 0-3)

Mercoledì 17 marzo

Sparta Praga-Paris Saint-Germain (and. 0-5)

* in neretto le qualificate ai quarti