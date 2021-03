Champions, Atletico e Chelsea non vanno oltre l’1-1 all’U-Power Stadium. Blues ai quarti

Per una giornata l’U-Power Stadium ha vissuto un bel clima europeo. A causa delle restrizioni Covid-19 la Uefa ha deciso di far disputare sul neutro di Monza l’ottavo di finale di Champions League femminile tra Atletico Madrid e Chelsea: a portare a casa la qualificazione sono state le londinesi - già in vantaggio per 2-0 dopo la sfida d’andata - nonostante l’1-1 finale. Assente Alia Guagni per via dei problemi fisici che le hanno impedito di giocare le qualificazioni europee con la nazionale.

Primo tempo bloccato - Ritmi alti tra le due squadre, con l’Atletico subito in avanti per poter rimontare i due gol di svantaggio. La compagine ospite però sfiora la rete al 10’ con Harder, conclusione che termina sul fondo. Dopo dieci minuti le inglesi ci provano ancora, ma la squadra di Hayer non sfrutta la giocata in percussione sviluppata sulla corsia mancina. Si vede anche la compagine spagnola in attacco, ma le conclusioni dalla distanza di Castellanos e Santos non impensieriscono Berger, sempre attenta in presa bassa. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Chelsea di rigore, Laurent pareggia nel finale - La prima vera occasione della ripresa capita sui piedi di Ajibade, ma la deviazione da dentro l’area di rigore termina alta sopra la traversa. Le colchoneros provano ad alzare i ritmi in mezzo al campo, ma non ci sono varchi per poter costruire azioni offensive. Al 70’ Nkout prova la conclusione violenta dal limite, palla che sfiora la traversa. Al 75’ arriva un rigore per l’Atletico Madrid, ma Duggan abbatte la traversa. Due minuti più tardi Frappart assegna un penalty al Chelsea, sempre per un fallo di mano: dagli undici metri ci pensa Mjelde, che non sbaglia. Le spagnole provano comunque a giocare fino alla fine, Laurent rende meno amaro il finale segnando da dentro l’area piccola. Finisce 1-1, ma è il Chelsea a passare ai quarti di finale.

Atletico Madrid - Chelsea 1-1

Marcatrici: 77’ rig. Mjelde (C), 93’ Laurent (A)

Atletico Madrid (4-4-2): Lindahl; Kazadi (dal 67’ Knaak), Aleixandri, Van Dongen, Strom (dal 67’ Garcia); Castellanos, Silvia Mesenguer (dal 60’ De La Cruz), Santos, Duggan (dal 79’ Laurent), Ludmila (dal 60’ Ajibade), Nkout. All.: Jose Luis Sanchez Vera

Chelsea (4-3-3): Berger; Charles, Mjelde, Bright, Andersson; Harder (dal 67’ Fleming), Leupoiz, Ji (dall’84’ Blundell); Kirby, England (dal 42’ Reiten), Kerr. All.: Emma Hayes

Arbitro: Stephanie Frappart