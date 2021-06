-2 a Euro 2020: alla scoperta della Danimarca. Eriksen nel motore, Wind la sorpresa

vedi letture

Inizia tra due giorni l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, scopriamole nello speciale di Tuttomercatoweb.com a 48 ore dal via all'Europeo.

La Nazionale

La Danimarca ha una certezza e c'è sempre stata. È Christian Eriksen, regista offensivo, trequartista, il migliore della sua generazione, tanto che dal ritiro menava fendenti a Conte quando non lo faceva giocare. Ma non è l'unico calciatore di talento di questa squadra che ha in Jonas Wind la freschezza, in Skov il possibile uomo copertina, poi tanti mestieranti come Delaney e Hojbjerg, oppure chi è sempre sul punto di esplodere come Dolberg ma che non fa mai il passettino in più. Tanti giovani, ma anche una difesa che sa cosa fare: Christensen ha giocato una finale di Champions da protagonista, Kjaer grande annata al Milan, Maehle a Bergamo si sta ambientando, Wass è un perno della difesa del Valencia. Difficile chiedere di più a una squadra nordica, può essere la rivelazione del girone.

I convocati

Portieri: Schemichel (Leicester), Ronnow (Schalke 04), Lossl (Midtjylland).

Difensori: Kjaer (Milan), Christensen (Chelsea), Stryger Larsen (Udinese), Jorgensen (Copenaghen), Wass (Valencia), Vestergaard (Southampton), Boilesen (Copenaghen), Maehle (Atalanta), Andersen (Fulham).

Centrocampisti: Eriksen (Inter), Hojbjerg (Tottenham), Delaney (Borussia Dortmund), Noorgard (Brentford), Skov (Hoffenheim), Jensen (Brentford), Christiansen (Malmoe);

Attaccanti: Wind (Copenaghen), Cornelius (Parma), Braithwaite (Barcellona), Poulsen (Lipsia), Dolberg (Nizza) Skov Olsen (Bologna), Damsgaard (Sampdoria)

Il CT Kasper Hjulmand - Una sola esperienza al di fuori della Danimarca, di pochi mesi, al Magonza: dopo Klopp e Tuchel probabilmente si erano abituati bene. Ha contribuito alla crescita esponenziale del Nordsjaelland dal 2016 in poi, ora è alla guida della Nazionale da un anno dopo l'addio di Age Hareide.

La probabile formazione (4-2-3-1) Schmeichel; Mahle, Kjaer, Christensen, Wass; Delaney, Hojbjerg; Poulsen, Eriksen, Wind; Braithwaite.

La stella Christian Eriksen

La rivelazione Jonas Wind