Adani: "La Spagna nelle ultime due ha segnato 10 gol, ma ne poteva fare 24"

vedi letture

Daniele Adani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il match tra Svizzera e Spagna: "Potenzialmente Zakaria è uno dei giocatori più forti, ha avuto un po' di problemi, ma riesce ad arrivare sempre in area quando si inserisce. Quando gioca e propone la Svizzera accompagna con più giocatori. La Spagna ha segnato 10 gol nelle ultime due gare, ne poteva fare 24. Secondo me il giocatore chiave si chiama Busquets di nome e Pedri di cognome, pensano con la stessa testa. Uno è del 1988 e uno del 2002, ma sembrano giocare insieme da una vita. La Spagna non cambia il suo stile, non baratta la sua storia".