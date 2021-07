Adesso Italia-Spagna. Azzurri fuori in due delle ultime tre volte contro le Furie Rosse

Archiviato il successo sul Belgio per l’Italia adesso le attenzioni si concentrano sulla Spagna, avversaria nella semifinale di martedì sera a Wembley. Come ricorda OPTA le Furie Rosse hanno battuto gli azzurri in due delle ultime tre partite ad eliminazione diretta: nel 2008 e nella finale del 2012 quando sulla panchina italiana c’era Cesare Prandelli.

1 - #SPA and #ITA will face each other in the first #EURO2020 semifinal. Spain have just won once against the Italian team (D3 L2), but they have progressed in two of their three knockout stage games vs Italy in the competition: QF in 2008 and the final in 2012. Nostalgic. pic.twitter.com/ZRRtqRUcfh

