Amuleto Acerbi con l'Italia: 14 gare in azzurro da laziale senza un ko. Quasi raggiunto Di Matteo

Ha giocato 14 volte da laziale in Nazionale, come Fuser e il mito Chinaglia: ne manca una per raggiungere Di Matteo nella top ten biancoceleste. Ma soprattutto - sottolinea il Corriere di Roma - in queste 14 partite Acerbi è imbattuto: 12 vittorie e 2 pareggi il suo bilancio, con cui ha contribuito alla striscia di 30 incontri che ha permesso a Mancini di eguagliare Pozzo. Quand’era al Sassuolo il difensore lombardo aveva fatto due apparizioni col ct Conte, pochi minuti con l’Albania nel 2014 e un ko per 4-1 con la Germania nel 2016. È tornato in azzurro nel 2018, per un 1-0 agli Usa, e non ha più sbagliato un colpo.