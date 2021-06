"Anche nei momenti difficili abbiamo sofferto". Rivedi le dichiarazioni di Leonardo Spinazzola

vedi letture

Premiato nel post partita di Wembley come "Star of the Match", l'esterno azzurro Leonardo Spinazzola ha parlato in conferenza stampa: "Lo sapevamo, però siamo stati squadra, anche nei momenti difficili siamo stati insieme e abbiamo sofferto. E' la cosa più importante: poi c'è sempre da migliorare, nell'ultimo passaggio siamo stati poco lucidi. Il premio è una grande soddisfazione per la seconda volta, spero di vincerne altri".

Rivedi le dichiarazioni di Leonardo Spinazzola: