Austria, Foda: "Macedonia brava nelle transizioni, serve attenzione nella fase di possesso"

Il commissario tecnico dell'Austria Franco Foda ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Macedonia del Nord: "Conosciamo i loro punti di forza. Sono bravi nelle transizioni, in contropiede. Dobbiamo stare attenti nella fase di possesso, non possiamo perdere il pallone facilmente. Sappiamo che avremo più possesso palla e probabilmente passeremo più tempo nella loro metà campo quindi dovremo muovere la palla velocemente e stare attenti nella fase difensiva per evitare ripartenze. Non sento alcuna pressione. Anzi. Ho detto a tutti, giocatori e staff, che domani possiamo fare la storia. Questo è il nostro obiettivo: vincere la nostra prima partita ad un Europeo e poi vedremo come si evolveranno le cose e quali ulteriori obiettivi possiamo definire".