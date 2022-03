ufficiale Austria, Foda si dimette dopo il KO nei playoff: "Mi assumo le responsabilità"

vedi letture

Franco Foda ha annunciato le sue dimissioni da CT della Nazionale austriaca. Dopo quattro anni e mezzo si chiude quindi un'era, nel modo che nessuno si augurava. Foda lascia in seguito alla mancata qualificazione al Mondiale in Qatar: "Ho riflettuto molto negli ultimi giorni e ieri sera ho deciso. Avrei potuto avere la possibilità di prolungare il mio contratto ma non mi importa più, mi assumo la responsabilità", ha detto nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Scozia. "È stato un grande onore per me allenare e lavorare con questa squadra. Sono stati quattro anni e mezzo fantastici. Il mio successore allenerà una squadra dal grande potenziale".