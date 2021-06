Belotti e l'attacco dell'Italia: "Tutti da un momento all'altro possono inventarsi una giocata"

Intervistato dalla UEFA, l'attaccante dell'Italia Andrea Belotti ha commentato così il potenziale offensivo degli Azzurri: "Così è bello perché sai che in ogni azione di una partita può esserci l’occasione di fare gol. Avendo giocatori di qualità come Insigne, Berardi, ma dietro anche Jorginho, Barella, Verratti. Ma anche i vari Chiesa e Bernardeschi. Tutti giocatori tecnici che da un momento all’altro possono inventarsi una giocata. Quando hai dietro questi giocatori con un livello tecnico così elevato, sai che l’occasione per fare gol può arrivare in qualsiasi momento".