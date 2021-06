Belotti: "L'Italia ha i difensori più bravi. Me ne rendo conto anche quando ci gioco contro"

L'Italia non subisce gol. Quanto è importante il lavoro degli attaccanti in questo senso? Intervistato dalla UEFA, Andrea Belotti risponde anche a questa domanda: "Io penso che nel calcio di oggi, si attacca in undici e si difende in undici. Poi però penso anche che abbiamo i difensori più bravi. Me ne rendo conto quando ci gioco contro in allenamento o quando li affronto in campionato. Sono veramente forti i nostri difensori. Se per tante partite questa Italia non ha preso gol il merito è di tutta la squadra ma soprattutto dei difensori che fanno un gran lavoro e anche perché abbiamo portieri molto forti".