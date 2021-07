Bukayo Saka è il più giovane a partire titolare in una semifinale o finale con l'Inghilterra

A 19 anni e 305 giorni, Bukayo Saka è il più giovane calciatore inglese a partite titolare in una semifinale o finale di un torneo internazionale importante. Lo riporta Opta.

19 - At 19 years and 305 days, Bukayo Saka is the youngest Englishman to start a match at the semi-final stage or later of a major tournament. Unicorn. #ENGDEN pic.twitter.com/ARmaK1260o

— OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2021