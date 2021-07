Cassano: "Italia, non devi avere paura di Lukaku. In campo internazionale fa più fatica"

Protagonista come di consueto della Bobo TV, Antonio Cassano ha detto la sua sul quarto di finale di Euro 2020 tra Belgio e Italia: “Io non devo avere paura di Lukaku, sono Hazard e De Bruyne che fanno veramente paura. Lukaku può limitarsi anche da solo, in campo internazionale fa fatica. Invece quei due sono qualcosa di diverso. Speriamo che anche se attaccano per 90 minuti vinciamo, magari con un’autorete. Chi se ne frega”.