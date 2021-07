Collovati: "Mancini ha ridato amore per la nazionale. Quella maglia sembrava dare fastidio"

vedi letture

L'ex nazionale azzurro Fulvio Collovati ha parlato a Rai 1 nella trasmissione dedicata all'Europeo vinta nell'Italia: "Ieri mi sono emozionato come anni fa, sono d'accordo quando si dice che Mancini ha fatto tornare l'amore per la nazionale. Ricordo quando i club lasciavano i giocatori con un certo disturbo o comunque ci credevamo poco... Sembrava dare fastidio quella maglia. Per gli inglesi invece è stato un colpo grosso, ma ciò non toglie che non c'è bisogno di comportarsi così".