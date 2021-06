Croazia, il ct Dalic: "Alcuni hanno i tifosi e altri no. Non è un alibi, ma così non è giusto"

Zlatko Dalic, ct della Croazia, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della gara contro la Repubblica Ceca.

Dovete adattarvi al cambiamento climatico?

“A Londra il tempo era buono, ma faceva un po’ troppo caldo. Penso che sarà meglio giocare in un campo più fresco (a Glasgow, ndr). La temperatura è un problema, ma ci adatteremo, sia in campo che in allenamento. Daremo il meglio al netto del tempo”.

Che ha reazione ha avuto la squadra? “Ogni sconfitta lascia le sue conseguenze, che sia a Wembley con l’Inghilterra o ovunque. D’altra parte, sappiamo che dipende tutto da noi: c’è una buona atmosfera nello spogliatoio, vogliamo fare un bel risultato per risollevarci e spero che saremo in grado di farlo. Sono ottimista, lo sono sempre”.

Ci saranno dei cambi?

“Vedremo. Ma sicuramente giocheremo in maniera più offensiva”.

A causa delle restrizioni, pochi tifosi saranno allo stadio.

“La Danimarca gioca in casa, l’Italia gioca in casa. A noi mancano i tifosi, però non può essere un alibi. Non è giusto, ma è così purtroppo. La situazione in Inghilterra e Scozia è quella che è, i nostri tifosi non possono viaggiare qui. Ma è la situazione che dobbiamo affrontare ora”.