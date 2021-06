Croazia, Modric: "Ci sono grandi aspettative su di noi, siamo pronti e ci siamo preparati bene"

Il centrocampista della Croazia Luka Modric ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro l'Inghilterra: "Mi sento molto bene e non ho bisogno di sottolineare quanto sia grande un onore, ma anche un dovere, giocare per la nazionale croata. Questa è una grande competizione, ci sono grandi aspettative anche dalla nostra gente. Ci aspettiamo anche molto da noi stessi e non vediamo l'ora di farlo. Speriamo di mostrare il nostro vero volto. L'Inghilterra giocherà davanti ai suoi tifosi, è la prima partita dell'Europeo, mi aspetto una partita davvero difficile. Siamo pronti, abbiamo ha lavorato sodo questi sette giorni, preparandoci bene".