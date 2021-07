Danimarca, Delaney: "Fantastico essere in semifinale. Abbiamo saputo soffrire"

vedi letture

Thomas Delaney, centrocampista classe '91 del Borussia Dortmund, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, come riporta il sito ufficiale della UEFA (uefa.com), durante la conferenza stampa svoltasti al termine dell'incontro Repubblica Ceca-Danimarca 1-2 valevole per la gara unica dei quarti di finale della fase a eliminazione diretta della fase finale di UEFA EURO 2020™, che ha regalato ai danesi l'accesso alle semifinali della manifestazione a distanza di 29 anni:

"È fantastico essere in semifinale - dichiara il vincitore del premio Star of the Match dell'incontro - La partita non è andata esattamente come speravamo ma siamo comunque riusciti a tenere duro ed abbiamo centrato la qualificazione".