Danimarca, Delaney: "Nel primo tempo avevamo il vento in poppa, è stato fantastico"

vedi letture

Il centrocampista della Danimarca Thomas Delaney analizza a uefa.com la sconfitta con il Belgio: "È stata una buona partita. Abbiamo iniziato alla grande, c'era un vento in poppa pazzesco con noi al Parken Stadium. È stato fantastico. Abbiamo preso la forza dei nostri tifosi e l'abbiamo messa in campo. Sapevamo che era difficile per noi essere di nuovo qui e cantare l'inno nazionale. Prima della partita ci siamo detti: ora andiamo per dare tutto quello che abbiamo. Ci siamo preparati bene e lo abbiamo aspettato per anni. Questo mi rende estremamente orgoglioso".