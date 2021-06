Danimarca, Kjaer: "Crediamo in noi stessi, non vediamo l'ora di iniziare l'Europeo"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa, Simon Kjaer, centrale del Milan e capitano della Danimarca, ha parlato alla vigilia della partita contro la Finlandia: "Dobbiamo spingere al massimo e non vediamo l'ora di iniziare questo Europeo. Crediamo in noi stessi. Dobbiamo solo ragionare di partita in partita e vedere dove possiamo arrivare. Dobbiamo ricordarci quanto fatto negli ultimi anni. Rispettiamo la Finlandia, ma dobbiamo pensare solamente a come vincere questa partita. E in ogni caso, indipendentemente dal risultato di domani, affronteremo tutte le gare allo stesso modo”.