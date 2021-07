Deulofeu: "L'Italia contro la Spagna si è fatta valere. E con l'Inghilterra tiferò per gli azzurri"

Da casa Udinese, nel corso di una conferenza marketing svoltasi in mattinata sulla nuova maglia 'Away' che i bianconeri indosseranno la prossima stagione, arrivano dichiarazioni da parte di Gerard Deulofeu anche in merito alla gara vinta dall'Italia contro la Spagna a Euro 2020: "Mi è piaciuta la partita, l'Italia si è fatta valere, ma anche la Spagna ha giocato bene. Se tifo Italia contro l'Inghilterra? Ovvio che sì".