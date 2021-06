Due "tedeschi" fanno male alla Germania. Assist di Sallai, gol di Szalai: 1-0 Ungheria al 45'

Fin qui, è un capolavoro tattico di Marco Rossi. L'Ungheria, a cui serve solo la vittoria per passare il turno, è in vantaggio per 1-0 a Monaco di Baviera contro la Germania, che con questo risultato saluterebbe Euro 2020. È stato un primo tempo molto complicato per la squadra di Löw, sotto un diluvio che forse sta in qualche modo disturbando la manovra di Havertz e compagni, con il terreno di gioco reso sempre più pesante col passare dei minuti. Kimmich sfiora subito il gol, ma a sbloccare la sfida sono i magiari sull'asse "tedesco" Sallai-Szalai (Friburgo-Mainz): ripartenza veloce condotta da Nego e dal numero 20, che pennella in area per il capitano. Hummels buca l'intervento, Szalai in tuffo batte Neuer e fa esplodere di gioia i rumorosi tifosi presenti all'Allianz Arena.

La squadra tedesca non riesce a reagire, mentre l'Ungheria mostra una grande organizzazione e dimostra di poter far male in ripartenza. L'unico pericolo per la porta di Gulacsi arriva su calcio da fermo: Hummels prova a riscattarsi, ma il suo colpo di testa centra in pieno la traversa. Pochi secondi dopo una mischia in area rischia di favorire Ginter; il difensore, però, non è freddo davanti alla porta avversari e calcia debolmente addosso a Gulacsi. Il campo, come dicevamo, rende ancora più difficile le cose alla Mannschaf, che nella ripresa dovrà inventarsi qualcosa per evitare la seconda clamorosa eliminazione consecutiva, dopo quella nel Mondiale 2018.