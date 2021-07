esclusiva Domenghini: "Italia, servirà un gioco offensivo. Barella può fare la differenza"

Si avvicina la finalissima degli Europei tra Italia e Inghilterra. E noi a Tuttomercatoweb.com ne abbiamo parlato con Angelo Domenghini che con gli azzurri nel 1968 conquistò gli Europei. "Quando si arriva in finale - dice - è sempre la volta buona ma può esserlo anche per l'Inghilterra che peraltro gioca in casa col pubblico a favore. Difficile fare un pronostico: l'Italia ha dimostrato di esser più forte poi però c'è il campo, con gli episodi, la fortuna, i pali, le situazioni di gioco".

Italia comunque favorita?

"Tutti lo dicono poi però c'è da rispettare la squadra che gioca in casa. L'Inghilterra è combattiva, ha un gioco, non è difensiva o fa le barricate. Vedo che invece noi una volta in vantaggio ci difendiamo e non capisco il motivo. Poi se ti riprendono sei costretto a rimettere una punta dopo averla tolta sull'1-0...".

Che cosa servirà all'Italia?

"Un gioco offensivo, sfruttando i nostri giocatori veloci e rapidi. Sarà importante giocare come l'Italia ha sempre fatto. Il possesso? Con le squadre più deboli lo ha fatto, poi con la Spagna no perchè è stata superiore a noi".

Rispetto alla sua Italia del '68 c'è qualche similitudine?

"No, non si possono fare confronti. E' difficile paragonare la nostra squadra a questa: era un calcio diverso, meno tattico. Ora c'è un agonismo incredibile e i giocatori arrivano con una preparazione diversa, che non c'era ai nostri tempi".

Chi può essere decisivo nell'Italia?

"Lo ripeto: Barella fa la differenza. Jorginho è il faro della squadra. Chiesa? Se è in giornata fa la differenza, altrimenti è un giocatore normale".

E dell'Inghilterra cosa teme?

"L'agonismo e l'organizzazione di gioco. Se comunque ci lasciano spazi in mezzo al campo li mettiamo in difficoltà".