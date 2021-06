ESCLUSIVA TMW - Negri: "Italia senza top players ma il gruppo fa la differenza. Favorita? La Francia"

esclusiva Negri: "Italia senza top players ma il gruppo fa la differenza. Favorita? La Francia"

"Avverto grande entusiasmo, forse anche perchè abbiamo saltato un mondiale. Non vedo l'ora che domani inizi la partita". Marco Negri, ex attaccante di Bologna, Perugia e Glasgow Rangers parla così a Tuttomercatoweb.com a proposito della nostra Nazionale domani impegnata contro la Turchia. "C'è la consapevolezza che non abbiamo veri e propri top players come altre squadra ma il gruppo può fare la differenza".

Manca il bomber...

"Sì, forse manca. A livello europeo ci sono giocatori che vincono le partite da soli, l'Italia ha ottimi calciatori ma non vedo un fuoriclasse che vinca da solo. Al tempo stesso però dico che sono molto incoraggianti la continuità di gioco e le prestazioni. E poi sotto la cenere c'è sempre un eroe che non conosciamo, che può spuntare ed essere decisivo...".

Che pensa di Raspadori?

"E' un jolly e ci sta in una rosa così grande. E' stato chiamato per le sue caratteristiche. Oltretutto si gioca tanto col caldo e lui è un brevilineo: se è in forma, anche per questo motivo, può fare la differenza. Credo che Mancini abbia studiato un ruolo ad hoc per lui e sono contento che sia stato convocato anche perchè io vivo a Bologna e Raspadori è di queste parti".

La sua favorita?

"La Francia perchè oltre ad avere compattezza arriva da risultati ottimi e ha vere superstars. Ha il potenziale, poi è chiaro che in una manifestazione del genere può saltare fuori di tutto".