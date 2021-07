esclusiva Sonego a Wembley per Italia-Spagna: "Un'emozione poter vivere il sogno azzurro"

Il tennista Lorenzo Sonego, impegnato fino a ieri a Wimbledon e tifoso del Torino, è a Wembley per assistere a Italia-Spagna. Di seguito la sua intervista in esclusiva al nostro inviato: "Un'emozione fantastica, Mondiali e Europei li ho sempre vissuti con l'occhio del bambino che sogna di vivere certe emozioni in questi stadi. L'Italia si è meritata questa partita, non vedo l'ora di tifarla e sperare che vincano. Una bellissima Italia, affiatata: era da un po' che non vedevo una squadra così competitiva che volesse fare bene e correre su ogni pallone, facendo la guerra in campo. Bello vederli giocare, hanno giocatori tecnicamente forti e possono fare benissimo. Con Federer è stata una bella battaglia, ho dato tutto e sono comunque soddisfatto perché anche Federer mi ha fatto i complimenti".