Torino, con l'Udinese per allungare la striscia positiva. Tuttosport: "Davanti Zapata e Sanabria"

Contro l'Udinese per proseguire la striscia positiva delle ultime settimane, davanti a oltre 22.000 tifosi granata. Lo ha chiesto Juric alla vigilia del match nel quale ha confermato la coppia d'attacco Zapata-Sanabria che ha fatto bene nelle utile uscite. L'ex Atalanta, in particolare, ha raggiunto il top della condizione secondo il tecnico del Torino ed è quindi il simbolo di una formazione che è chiamata a confermarsi anche davanti ai propri tifosi. Come racconta Tuttosport, oggi il Torino avrà anche un tifoso in più: si tratta del tennista Sonego che ha richiamata i tifosi granata allo stadio per l'importante sfida ai friulani.