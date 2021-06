Euro 2020 - Gli uomini mercato: Jeremy Doku, l'altra grande plusvalenza del Rennes

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Jeremy Doku - Diciannove anni e gli occhi del mondo puntati addosso. È la storia del belga Jeremy Doku, arrivato un anno fa dall'Anderlecht al Rennes ed esploso letteralmente nell'ultima stagione. Trenta presenze in campionato, due gol e tre assist, nel 2018 era stato chiamato da Jurgen Klopp per cercare di portarlo al Liverpool, invitandolo al centro sportivo di Melwood. Il possibile nuovo Sadio Mané invece ha deciso di rimanere in Belgio per terminare la propria crescita. Il Rennes però ora, per mettere a posto le casse, può vendere sia Camavinga sia lui: valutazione ignota, probabilmente intorno ai 40 milioni di euro.

Nazionale - Belgio

Anno di nascita - 2002

Ruolo - Ala

Squadra di appartenenza - Rennes

Scadenza contratto - 2025

Valore di mercato (Transfermarkt) - 22 milioni