Euro 2020 - Gli uomini mercato: Sancho back home. Ma è un'altra Manchester

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Jadon Sancho - Nessuno sa se l’Inghilterra riuscirà a riportare il calcio back home, come amano dire i sudditi di Sua Maestà. Dato che con i Mondiali non gli è riuscito benissimo, i Tre Leoni ci riprovano con gli Europei, avvantaggiati anche dal fatto che la fase finale si giocherà a Wembley. A casa tornerà, salvo sorprese, il funambolico fantasista classe 2000. O meglio, quasi a casa. Cresciuto tra Watford e Manchester City, dal 2017 veste la maglia del Borussia Dortmund, con cui ha vinto nell’ultima stagione la Coppa di Germania e in precedenza la Supercoppa nazionale, segnando 50 gol in 135 presenze. Per strapparlo ai Citizen, il BVB ha sborsato appena 8 milioni di euro. Ne incasserà quasi 100 per cederlo a una squadra di Manchester, lo United: è pressoché definita la trattativa per portare Sancho ai Red Devils, in quella una formazione tutta pepe. L’esterno offensivo darà infatti ulteriore qualità al reparto avanzato di Solskjaer. Prima, si sa, c’è il calcio da riportare a casa. Se questa volta l’Inghilterra ci riuscirà.

Nazionale - Inghilterra

Anno di nascita - 2000

Ruolo - Attaccante

Squadra di appartenenza - Borussia Dortmund

Scadenza contratto - 2023

Valore di mercato (Transfermarkt) - 100 milioni