Euro 2020, Wembley aumenterà la capacità almeno del 50% per la fase a eliminazione diretta

La UEFA fa sapere che la capacità a Wembley aumenterà almeno del 50% per le partite della fase a eliminazione diretta. Il massimo organo calcistico europeo fa sapere di essere in contatto con le autorità locali per cercare di consentire ai tifosi delle squadre partecipanti di assistere alle partite, utilizzando un rigoroso test e un concetto di bolla che significherebbe che la loro permanenza nel Regno Unito sarebbe inferiore a 24 ore e i movimenti limitati a mezzi e luoghi autorizzati. "Comprendiamo le pressioni che il governo deve affrontare e speriamo di arrivare a una conclusione soddisfacente delle nostre discussioni. C'è sempre un piano di emergenza, ma siamo fiduciosi che l'ultima settimana si terrà a Londra". Ricordiamo che Londra ha fissato per le prime 3 partite del torneo una capienza di 22.500 spettatori.