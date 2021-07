Euro2020, cinque azzurri nella Top 11 del torneo: Bonucci e Spinazzola in difesa, Chiesa davanti

La UEFA ha annunciato sui propri canali ufficiali la Top 11 dell'Europeo conclusosi a Wembley domenica sera: ben cinque azzurri tra i premiati, con Gigio Donnarumma in porta e almeno un rappresentante per ogni zona di campo. In difesa trovano spazio Bonucci e Spinazzola, ma anche Walker e Maguire, sempre tra i migliori nella selezione inglese. A centrocampo Jorginho come regista, mentre Pedri e Hojberg scelti come mezzali. Davanti, con Chiesa ala sinistra, Lukaku e Sterling, il terzo inglese a far parte della formazione top.