Evra a sorpresa: “Che squadra tifo? Anche quando giocavo con la Francia, Italia nel cuore”

Sempre protagonista sui social e mai banale, Patrice Evra dà spettacolo su Instagram. Mentre si fa una doccia, ma soprattutto racconta qualcosa che ai cugini francesi non andrà molto giù: “La gente mi fa una domanda stupida - dice col sottofondo musicale del Nessun Dorma l'ex terzino della Juve, che ha iniziato la sua carriera professionistica in Sicilia, a Marsala - che squadra tifo ora che non c’è più la Francia? Ma ragazzi, anche quando c’era la Francia, anche quando giocavo, l’Italia è sempre nel cuore. Non sputi nella mano che ti ha dato da mangiare. Quindi, complimenti a Mancini. Grande Bonu, grande Giorgio: sì, devo menzionare i miei gobbi. Alla fine, è sempre l’Italia che vince. Ricordatevi, quando tutto il mondo prendeva in giro l’Italia dopo la mancata qualificazione ai mondiali, dicevo a tutti che il calcio italiano è difficile. Quindi adesso non fatemi bestemmiare, fino alla fine ‘all’alba vincerò’… forza Italia”.