Finale Euro 2020 a Wembley, Merkel: "La UEFA si muova con senso di responsabilità"

Messaggio del cancelliere tedesco Angela Merkel alla UEFA, in vista della finale di Euro 2020 in programma a Londra: "I campionati europei si svolgono anche in una zona di varianti Covid, e come sapete tutti coloro che viaggiano in Gran Bretagna devono andare in quarantena. Spero che l'Uefa si muova con senso di responsabilità. In generale non sarei d'accordo nel vedere stadi completamente pieni e ritengo che si debba continuare a mettere in atto precise misure anti Covid". Da pochi minuti è arrivata la notizia dell'ampliamento della capienza di Wembley fino a 60mila spettatori per semifinali e finale di Euro 2020.