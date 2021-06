Finlandia, Sparv dopo il malore di Eriksen: "Calcio insignificante quando succedono queste cose"

Lo shock, poi il sollievo e il rientro in campo. Una serata densa di emozioni contrastanti quella vissuta da Tim Sparv, capitano della Finlandia che oggi ha sconfitto la Danimarca dopo l'enorme spavento per il malore occorso a Eriksen. Il centrocampista ha espresso le sue sensazioni in un tweet pubblicato in serata: "Che roller coaster emotivo questa giornata è stata. I nostri pensieri vanno a Christian Eriksen e ai suoi cari in questi momenti difficili. Il calcio è così insignificante quando succede qualcosa del genere. La vita è preziosa. Prendetevi cura l'uno dell'altro".

What an emotional roller-coaster this day has been. Our thoughts are with Christian Eriksen and his loved ones during these difficult times. Football is so insignificant when something like this happens. Life is precious. Take care of each other❤️

