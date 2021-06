Finlandia, Sparv saluta l'Europeo: "Orgoglioso del nostro esordio, non sarà l'ultima volta"

Eliminata nonostante il terzo posto nel Gruppo B, vinto dal Belgio e con la Danimarca finita seconda, la Finlandia saluta l'Europeo a testa altissima, alla prima partecipazione di sempre alla manifestazione. Il capitano dei finnici, Tim Sparv, ha voluto salutare sui social l'Europeo, con un lungo messaggio che descrive la prima, storica, apparizione della Finlandia all'Europeo: "Questo è tutto, il nostro viaggio all'Europeo è finito. Da un lato sono distrutto perché sentivo che avremmo potuto fare ancora meglio, ma dall'altro sono orgoglioso del nostro impegno come esordienti. Abbiamo dato il massimo e rappresentato noi stessi e il nostro Paese con la massima dignità. Sono grato di aver condiviso questa esperienza con i miei fantastici compagni di squadra e il nostro staff. È stato un periodo unico della nostra vita che nessuno può portarci via. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto. Questa non sarà l'ultima volta che vedrete la Finlandia in un torneo importante".