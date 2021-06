Flop Francia, Petit: "Deschamps con i continui cambi di modulo ha messo in difficoltà la squadra"

Emmanuel Petit, campione del mondo con la nazionale francese nel 1998, ha commentato il flop dei bleus, non risparmiando il suo ex capitano Didier Deschamps. Ecco le sue parole a RMC Sport: "Didier è uno dei responsabili del fallimento della Francia in questo Europeo. Negli ultimi anni è stato ispirato, non in questo torneo. L'undici titolare e i continui cambiamenti di modulo hanno messo in difficoltà i suoi giocatori più che ai suoi rivali". Aggiunge Petit: "Prima che iniziassero gli Europei, tutti parlavano di quanto fosse formidabile il trio d'attacco, dimenticando che la cosa più importante è la squadra. E quando non si tiene a mente il concetto di squadra sei in pericolo".