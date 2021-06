FOTO - Spettacolo all'Olimpico tra Bocelli, Totti e Nesta: la cerimonia inaugurale di Euro 2020

Ieri alle 21:23 Euro 2020

Prende il via finalmente Euro 2020, con la gara d'esordio dei nostri Azzurri contro la Turchia. E gli Europei sono anche l'occasione per rivedere una grossa fetta di pubblico all'Olimpico: bellissime le immagini dei tifosi italiani e turchi che fanno il loro ingresso allo stadio, pronti a far festa. Prima del fischio d'inizio la cerimonia inaugurale con Totti e Nesta, i fuochi d'artificio e "Nessun Dorma" interpretata da Andrea Bocelli.

