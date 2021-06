Francia, Macron alla nazionale: "Sulla carta siamo i più forti, ma non lasciate nulla al caso"

"Non avete nulla da dimostrare, siete dei grandi calciatori, ma non lasciate nulla al caso". Con queste parole Emmanuel Macron, presidente francese, si è rivolto a Didier Deschamps e i suoi ragazzi nel ritiro di Clairefontaine durante la visita di oggi. A rivelarlo è lo stesso capo dello Stato in un'intervista a RMC Sport: "Vincerà la squadra che lo vorrà di più e io ci credo molto. Inoltre ho detto loro che il gruppo è più forte di ogni individualità e penso che questo sia anche lo spirito del commissario tecnico Deschamps. Abbiamo i calciatori migliori dell'Europeo sulla carta, non ci sono dubbi. Ma insieme siamo ancora più forti, grazie alla forza di sacrificarsi l'uno per l'altro e per il gioco di squadra. Poi conta l'entusiasmo".