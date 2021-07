Francia, nessuno scossone dopo Euro2020. Deschamps resta alla guida della Nazionale

In un'intervista rilasciata oggi a Le Figaro, Noël Le Graët, presidente della Federcalcio francese, ha annunciato la conferma di Didier Deschamps come allenatore dei Bleus, nonostante l'eliminazione agli ottavi da Euro 2020. Deschamps mantiene dunque il suo posto e potrà concentrarsi per preparare al meglio il Mondiale 2022, dove i galletti proveranno a confermare il titolo conquistato in Russia nel 2018.