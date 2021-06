Galles, Page amaro dopo l'eliminazione: "Non meritavamo di uscire così, risultato ingiusto"

Il Galles saluta l'Europeo con una sonora sconfitta. Il 4-0 subito dalla Danimarca non va giù al CT ad interim, Robert Page, che ha dichiarato: "È un'eliminazione amara, non credo che i ragazzi meritassero di uscire dalla competizione con un risultato del genere. Per 25' siamo stati più bravi, creando occasioni e tiri in porta. Loro hanno segnato al primo tiro, poi il secondo gol ha cambiato la partita. È difficile da digerire ma c'è stato un fallo su Moore: alcune volte lo fischiano, altre no. Due minuti dopo è arrivato il raddoppio. Voglio ringraziare i ragazzi, sono stati fantastici in tutto l'Europeo: arrivare fino a questo punto è un traguardo importante e sono molto orgoglioso".