Ufficiale Il Galles cambia commissario tecnico: risolto il contratto di Rob Page

A Euro 2024 il Galles non c'è, dopo aver perso la spareggio contro la Polonia lo scorso marzo, ma intanto la federazione gallese ha deciso di esonerare il commissario tecnico Rob Page. In carica da novembre 2020, prima ad interim e poi definitivamente dopo aver portato la squadra a Qatar 2022, il contratto di Page è stato risolto.

Ad annunciarlo è la stessa federazione con un comunicato ufficiale, in cui vengono riportate le parole del direttore sportivo: “Vorrei ringraziare Rob per il suo lavoro con la FA negli ultimi sette anni, prima come capo allenatore dell'Under 21 e poi come capo allenatore della nazionale maggiore.

Il lavoro di Rob ci ha aiutato a raggiungere la fase a eliminazione diretta di EURO 2020 e a qualificarci per la Coppa del Mondo FIFA 2022, e durante la sua permanenza abbiamo anche portato 18 giocatori nuovi in nazionale maggiore. Ora il nostro obiettivo è di qualificarci regolarmente per i tornei più importanti".