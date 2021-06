Galtier sull'eliminazione della Francia: "Capita di inciampare. Gara incredibile della Svizzera"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il nuovo tecnico del Nizza Christophe Galtier ha parlato anche dell'eliminazione della Francia per mano della Svizzera:

"Nel calcio capita di inciampare quando seri favorito. La nazionale francese ha fatto una bella partita, ma la Svizzera ha fatto una partita incredibile, non mi aspettavo che fosse a quel livello. Alla fine la gara è stata decisa da un dettaglio, dal rigore parato dal portiere avversario. È un vero peccato per la Francia, ma non dobbiamo togliere meriti alla Svizzera, che ha meritato di passare il turno".