Ufficiale Christophe Galtier lascia il Qatar: niente rinnovo con l'Al Duhail dopo il 2° posto

vedi letture

È finita l'avventura di Christophe Galtier ad Al Duhail, in Qatar. L'allenatore francese è entrato a far parte del club nell'ottobre 2023 ed al termine di questa stagione non ha rinnovato il suo contratto biennale. Ha concluso la stagione al 2° posto in campionato, dietro l'imbattuto Al Sadd, che lo aveva battuto anche nella finale della Coppa del Qatar. Già candidato alla guida della nazionale del Qatar, poi finita in mano allo spagnolo Julien Lopetegui, Christophe Galtier è ora in attesa di una nuova sfida.

Questo il comunicato del club qatariota: "La direzione dell'Al Duhail Sports Club esprime i suoi più sinceri ringraziamenti e la sua gratitudine all'allenatore della prima squadra di calcio, Christophe Galtier, e al suo staff tecnico, a seguito della scadenza del loro contratto con il club. Auguriamo loro tutto il meglio per i loro impegni futuri".

Da calciatore, in passato Galtier ha giocato anche in Italia, con la maglia del Monza. Fino ad ora da allenatore il 57enne invece ha guidato il Saint-Etienne, il Lille, il Nizza ed il Paris Saint-Germain, oltre ad aver ricoperto il ruolo di vice-tecnico al Marsiglia ed al Lione, fra le altre.