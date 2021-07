Gerard Moreno a -1 dall'Italia: "Nessuna paura di Chiellini e compagni, meritiamo rispetto"

Intervistato dal quotidiano Sport alla vigilia della gara contro l'Italia, l'attaccante spagnolo Gerard Moreno ha presentato così il big match con gli azzurri valido per la prima semifinale di Euro 2020: "Si affronteranno due Nazionali tra le migliori al mondo. Entrambi giochiamo un bel calcio, offensivo e spettacolare. Sarà stimolante e al contempo difficile, i dettagli come sempre faranno la differenza. Paura di Chiellini e compagni? No, ma li rispettiamo perché gli azzurri hanno grandi calciatori e tanta esperienza. Anche noi però meritiamo rispetto, sia Spagna che Italia oggi rientrano fra le quattro migliori squadre d'Europa", le dichiarazioni del bomber del Villarreal.