Germania, Bierhoff: "Siamo nel girone più difficile, ma dobbiamo pensare a noi"

Oliver Bierhoff, manager della Germania, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sfida contro la Francia: "Può essere un po’ particolare per Low avere il nuovo ct alle spalle, ma con Flick si conosco da anni. È stata una scelta di Low, non c’è nessun malumore. Per me è importante che il nuovo allenatore sia già allo stadio".

Che Germania dobbiamo aspettarci?

"Ho visto il risultato del Portogallo, ma dobbiamo pensare a noi. Abbiamo preso il gruppo più difficile. Abbiamo avuto difficoltà negli ultimi due anni, ma stiamo crescendo. Vedo i ragazzi convinti e determinati, giochiamo contro una squadra di livello, siamo molto concentrati e determinati".