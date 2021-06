Germania, Goretzka non ce la fa: improbabile un suo impiego nella sfida con la Francia

vedi letture

Non arrivano buone notizie per Joachim Low, a quattro giorni dall'esordio nell'Europeo contro la Francia. Leon Goretzka, che sembrava aver recuperato dal problema fisico che lo aveva costretto a saltare la parte finale della stagione, non ci sarà nella gara contro i campioni del Mondo in carica. La Germania spera di avere a disposizione il centrocampista del Bayern contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. A riportarlo è SkySports.