Germania, Gosens: "Ci vorranno settimane per digerire l'eliminazione. Fa ancora male"

vedi letture

"Non l'ho ancora digerito. Fa ancora molto male. Ci vorranno alcuni giorni, se non settimane, perché è incredibilmente amaro essere eliminati agli ottavi, la Germania aveva molto di più in programma". A dirlo, nel corso di una intervista a 'Sport1', il laterale della Germania e dell'Atalanta, quel Robin Gosens che è stato tra i migliori a disposizione di Low all'Europeo, anche grazie alla sontuosa prestazione contro il Portogallo. "Finora quello è stato il momento clou della mia carriera. Ho giocato molte grandi partite, ma quella è stata la serata perfetta, il giorno perfetto. Niente di più era possibile. Lo ricorderò per sempre. Lo racconterò ai miei figli e nipoti", ha detto.