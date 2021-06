Germania, Gundogan su Sané: “Rende meglio quando parte dall’inizio”

Il centrocampista della Germania Ilkay Gundogan ha parlato dell’impatto non positivo di Leroy Sané nella sfida contro la Francia dove è entrato in campo al 74°: “Si tratta di un giocatore che ha bisogno di trovare il ritmo per poter fare la differenza. Per questo ha difficoltà a rendere al meglio quando entra dalla panchina. Per lui è meglio partire dall’inizio, ma noi siamo qui per aiutarlo a crescere anche sotto questo punto di vista perché sappiamo quanto è forte e che le sue qualità possono farci bene”.