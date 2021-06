Germania, Low: "In queste partite devi sfruttare tutte le occasioni. C'è grande delusione"

Joachim Low, allenatore della Germania, è intervenuto ai microfoni di ARD dopo il ko contro l'Inghilterra: "È una gran delusione per tutti noi. Speravamo di ottenere molto di più in questo torneo, c'era tanta fiducia. In queste partite devi obbligatoriamente sfruttare ogni occasione, Werner e Muller non ci sono riusciti. L'Inghilterra, invece, ha sfruttato tutte le opportunità. Non siamo stati abbastanza concreti".