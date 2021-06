Germania, Werner riconosce: "Potevo segnare di più. Siamo pronti per l'Europeo"

vedi letture

L'attaccante della Germania Timo Werner ha parlato in conferenza stampa del suo momento personale e poi dell'Europeo: "Nella stagione appena terminata ha avuto alti e bassi. Ho potuto imparare molto e migliorare in alcune situazione. Avrei dovuto segnare qualche gol in più. Sto lavorando per essere più cinico. Dovranno bastare due, due settimane e mezzo di preparazione per l'Europeo, ma sappiamo chi sono gli avversari. Siamo pronti. Al momento sono fuori dall'undici titolare, ma non sono il giocatore che sta in tribuna e fa il broncio. Mi metto a disposizione della squadra. Certo, spero di giocare. Come attaccante, bisogna anche lavorare per migliorare l'impatto dalla panchina. A questo livello, a volte è normale essere usato come riserva. E' importante mostrare all'allenatore che puoi aiutare la squadra. Vogliamo essere coinvolti fino all'ultima partita. Per farlo dobbiamo mettere in campo tutte le nostre qualità".